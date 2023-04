“Per amministrare e rappresentare il territorio occorre conoscerlo e per farlo non è sufficiente ascoltare chi guida le nostre comunità: è necessaria la presenza fisica, è indispensabile percorrere quelle strade, visitare i luoghi” .

Inizio, ha dichiarato il vicepresidente Fiorino, con queste parole del Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari per comunicare le risultanze dei lavori del consiglio provinciale di giovedi 20 aprile svoltosi a Cotronei. Una delle tappe che toccherà tutti i 27 comuni della provincia. Per fare in modo che realmente la Provincia diventi la casa dei comuni .

E il consiglio provinciale della giornata odierna svoltosi a Cotronei mi dà anche l’occasione nella qualità di vice presidente della provincia di ringraziare il sindaco Antonio Ammirati, al quale come amministrazione provinciale manifestiamo tutta la nostra vicinanza confermandogli l’impegno del presidente Ferrari che è quello di rendere pubblico l’impianto di risalita di Palumbo Sila coinvolgendo la regione Calabria , grazie anche all’interessamento del presidente Roberto Occhiuto.







Occasione quella del consiglio provinciale che nel corso dell’assise , da me diretta , mi ha permesso di rimarcare e di sottolineare l’impegno del presidente Ferrari e di tutti i consiglieri provinciali di rendere la provincia un “ente normale”. Un ente in grado di svolgere il ruolo che, nonostante la legge Del Rio, le è naturale. Quello di essere la casa dei comuni . Un ente che , nonostante i tagli derivanti dalla spending rewiew , sta lavorando con forza e determinazione e impegno da parte di tutta la struttura provinciale per intercettare tutte le risorse disponibili a partire dal PNRR , senza trascurare tutte le altre opportunità come il Fondo di Sviluppo e Coesione che per la regione Calabria ammontano ad oltre 2 miliardi di euro .

Durante il consiglio provinciale sono stati approvati tutti i punti inseriti nell’ordine del giorno, tra i quali il bilancio di previsione, approvato con anticipo rispetto alla proroga del 31.05.2023 e con la sola astensione del consigliere Dell’Aquila.

E l’approvazione del bilancio di previsione in anticipo rispetto alla scadenza prevista, ha sottolineato nel corso del suo intervento il consigliere Fernando Militerno, conferma ulteriormente il lavoro responsabile e attento svolto dagli uffici dell’ente e dall’amministrazione provinciale guidata da Sergio Ferrari.

Portare in consiglio il bilancio consuntivo e farlo il 20 aprile, in largo e netto anticipo rispetto al termine fissato, non era scontato e neanche un “fatto normale”, soprattutto se si guarda agli ultimi anni di questa Provincia.

Non solo i tempi entro i quali si è arrivati all’approvazione costituiscono un dato importante, ma anche la natura del documento, un atto che, ha rimarcato il consigliere Raffaele Gareri, non è più soltanto squisitamente tecnico, ma politico, diretta rappresentazione ed espressione di una visione programmatica ampia.

L’importanza ed il valore, non simbolico, ma reale, concreto, di recarsi fisicamente nei 27 comuni della Provincia e soprattutto in quelli che non hanno una rappresentanza in consiglio, ha spiegato il consigliere Umberto Lorecchio, deve essere percepita e sentita fortemente dalle comunità quale volontà di fare della Provincia la Casa dei Comuni, un riferimento costante, intermediario e portavoce privilegiato dei bisogni di tutto il territorio.