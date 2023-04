Noi padroni d’Europa: 5 squadre su 12 in semifinale. Meglio di spagnoli e inglesi insieme

Noi padroni d’Europa: 5 squadre su 12 in semifinale. Meglio di spagnoli e inglesi insiemeLe rappresentanti della Premier (City e West Ham) e della Liga (Real e Siviglia) sommate non raggiungono quelle della Serie A (Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina). Tra le 12 in corsa nelle tre coppe europee anche Basilea, Az Alkmaar e […]