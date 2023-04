Zhang e Inzaghi, la prima semifinale di Champions arriva nella stagione più difficile

Il presidente, pur non potendo più investire come negli anni d'oro, in estate ha rinunciato alla cessione last minute di Skriniar per non indebolire la squadra ed è sempre vicino al gruppo. Il tecnico, che ha perso 11 gare in campionato, ha confermato […]