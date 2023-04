ADVERTISEMENT

Calabria: “Sarebbe stupido non sognare la Champions. Siamo il Milan e dobbiamo provarci”

Il capitano rossonero ha parlato in esclusiva alla nuova puntata di “1 vs 1”, il format di Dazn che sarà visibile da oggi sulla app. “Abbiamo voluto tanto il derby in semifinale: mi aspetto una sfida affascinante e bellissima. Ce la siamo meritata sul campo e non vediamo l’ora di affrontarla. Nello spogliatoio ne stiamo già parlando”

» continua a leggere su GAZZETTA.IT