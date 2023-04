Share on Twitter

Anche quest’anno torna la 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 a 𝗖𝗿𝗼𝘁𝗼𝗻𝗲, ovvero il consueto 𝙷𝙰𝙿𝙿𝙴𝙽𝙸𝙽𝙶 𝙼𝚄𝚂𝙸𝙲𝙰𝙻𝙴 𝙰𝙻 𝙼𝚄𝚂𝙴𝙾 𝙴 𝙶𝙸𝙰𝚁𝙳𝙸𝙽𝙸 𝙳𝙸 𝙿𝙸𝚃𝙰𝙶𝙾𝚁𝙰 𝙸𝙽 𝚅𝙸𝙰 𝙶. 𝙵𝙰𝙻𝙲𝙾𝙽𝙴 𝚗°𝟿.

Anche quest’anno sarà la 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 una grande protagonista, con l’obiettivo chiaro di coinvolgere i giovani. Musica che in quanto linguaggio universale e trasversale a tutte le età farà da cornice ad una serie di attività dedicate a tutta la comunità.

Si partirà dalla mattina, con 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 e famiglie, per arrivare al 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 nel parco a cui sono tutti invitati, con dei momenti dedicati naturalmente al 𝐝𝐢𝐛𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐨 e al 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 sui temi caratterizzanti l’attualità.

Le 𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 avranno, inoltre, come tema centrale anche la questione migratoria, su cui la recente tragedia di Cutro ci impone di riflettere come comunità accogliente e solidale quale ci siamo dimostrati duranti i dolorosi giorni dell’emergenza.

Ancora una volta è stato scelto Il Museo e Giardini di Pitagora come luogo simbolo di rinascita della città, un luogo dove inclusione sociale e cultura creano comunità e sviluppo.

I festeggiamenti inizieranno dalla mattina con momenti dedicati al gioco ed all’aggregazione 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐢 a cura dell’attrice Roberta Sestito, e proseguiranno per tutta la giornata fino a sera.







Saranno allestite aree dedicate alla musica dove si esibiranno 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗹𝗶𝘃𝗲 a cura di Calabria Sona, Officine Armoniche e Unite & Friend; saranno presenti 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 di associazioni, 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 ed 𝐞𝐧𝐨𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 a chilometro zero.

Due giornate di festa (insieme all’1 maggio) e di popolo realizzate anche grazie al sostegno ed alla collaborazione di XmasInvasion, Lupolè, Birroteca Crotonese, Libreria Cerrelli, Ciclofficina TR220 – Calabria Sona, AnotherBeachProject, IlPostale2.0.

PROGRAMMA

Ore 11:00 – Intrattenimento e giochi per bambini a cura di Roberta Sestito

Ore 13:30 – Pranzo sociale nel Parco

Ore 18:00 – Live music con: • “MASCARIMIRI” – Tradinnovazione from Salento – in concerto; • DjSet by: Cesko Thevineyard – FunkyKus – Giuseppe Laratta