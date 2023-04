Inter, Gravina grazia Lukaku: contro la Juve in Coppa Italia ci sarà

Il presidente della Figc ha voluto dare un segnale forte contro il razzismo cancellando la squalifica dell’attaccante con un provvedimento “in via eccezionale e straordinaria”. La Federazione ha ritenuto che “il calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari”

