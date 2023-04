Share on Twitter

Napoli, il punto sugli infortunati: da Rrhamani a Politano, fino a Mario Rui e Simeone. Come cambiano gli azzurri nella gara contro la Juventus

In aggiunta alla dolorosa esclusione dalla Champions League subita contro il Milan, il Napoli deve fare i conti con la mancanza di quattro giocatori importanti in vista dell’incontro di domani sera contro la Juventus

