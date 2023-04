Vlahovic a secco? È Rabiot il bomber Juve: adesso è lui il miglior marcatore stagionale

Vlahovic a secco? È Rabiot il bomber Juve: adesso è lui il miglior marcatore stagionaleIl francese ha raggiunto il serbo con 11 reti segnate in stagione: il suo primo in Europa League è decisivo per la qualificazione alla semifinale (nonostante il rigore procurato). Con l'ex viola a secco da una vita, Allegri i gol li […]