Gatti colpisce Kvara alla testa, social scatenati: “Solo in Italia non è rosso”

ADVERTISEMENTGatti colpisce Kvara alla testa, social scatenati: “Solo in Italia non è rosso”Tifosi furiosi dopo il pugno del difensore della Juve all’attaccante del Napoli: “Hanno introdotto un concetto di ‘schiaffo non intenzionale’: con i bianconeri succedono queste cose” » continua a leggere su GAZZETTA.IT