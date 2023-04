Berlusconi, ventunesimo giorno di ricovero. E in visita arriva anche la ‘suocera’ Angela Della Morte, madre di Marta Fascina

Il leader di Forza Italia al nono giorno in degenza ordinaria al San Raffaele di Milano, dove si trova dallo scorso 5 aprile per una polmonite insorta come complicanza dalla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo