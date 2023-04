Boniek: “Juve-Napoli, troppi errori di Fabbri. E se i bianconeri andranno in finale con la Roma…”

ADVERTISEMENTBoniek: “Juve-Napoli, troppi errori di Fabbri. E se i bianconeri andranno in finale con la Roma…”L’ex fuoriclasse polacco: “Entrambe favorite in semifinale. Il calcio italiano è il più difficile, se giochi bene qui puoi farlo in tutto il mondo” » continua a leggere su GAZZETTA.IT