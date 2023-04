Lost in rotation: la Juve senza gerarchie non fa bene a Vlahovic & co.

Lost in rotation: la Juve senza gerarchie non fa bene a Vlahovic & co.Quali sono i titolari in avanti della Juve? La gestione di Allegri del parco attaccanti lascia spazio a qualche interrogativo » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT