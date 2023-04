Napoli-Salernitana: il Comune chiede il rinvio a domenica

Napoli-Salernitana: il Comune chiede il rinvio a domenicaLa gara è in calendario sabato alle 15, ma ci sono timori per l’ordine pubblico perché la festa scudetto potrebbe scattare al fischio finale di Inter-Lazio. Resta il problema di Udinese-Napoli, anticipo della 33ª giornata, in programma martedì » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT