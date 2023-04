Psichiatra uccisa, il fronte comune dei medici: “Violenza emergenza nazionale”. E la Lega vuole rivedere la legge Basaglia

Il ministro Schillaci: “Più posti di polizia negli ospedali e pene più severe per chi aggredisce il personale sanitario”. E convoca per il 26 un incontro per la riorganizzazione del tavolo sulla psichiatria. Camici bianchi in rivolta: “Risorse insufficienti e leggi realizzate a… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT