Si scontra in scooter con un’auto, morto il 28enne Marco Moioli: la fidanzata lo scopre passando per caso sul luogo dell’incidente

Il ragazzo stava andando al funerale di un parente quando non si è accorto di un’auto che usciva da un parcheggio. Il padre, non vedendolo arrivare, ha provato più volte a chiamarlo. Fino a quando non ha ricevuto la notizia dalla fidanzata » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT