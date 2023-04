Dunque come da tradizione ritorna anche quest’anno la Pasquetta cirotana “Un c’è pacia nta l’olivi 2023″anche se posticipata, organizzata dall’associazione “Le Quattro Porte”, evento patrocinato dal Comune di Cirò, giunta alla sua XX edizione e dedicata come sempre alla memoria di Massimo Papaianni, ricordandolo nel suo decennale dalla sua prematura scomparsa. Martedi 25 Aprile l’associazione “Le Quattro Porte” trasformerà la località Frandina-Cirò in un luogo pieno di svago e relax per un’intera giornata. “Un c’è pacia nta l’olivi” in una nota l’associazione- promette un mix di divertimento fuori dagli schemi grazie ad un fitto programma curato nei minimi particolari, offrendo come ogni anno la possibilità alle persone di vivere diverse emozioni a contatto con la natura e in ottima compagnia. Questo il programma: alle ore 11:00 start area pic-nic immersa nel verde e tra gli ulivi secolari; ore 14:30 il gruppo folcloristico Castrum Sound di Castrovillari, un gruppo di musica etno-popolare del Sud Italia, come la tarantella calabrese, la pizzica salentina e la tammurriata, per uscire dalla tradizione nuda e cruda che rappresentava il gruppo folcloristico tenendo comunque alla base gli strumenti popolari ritmici e melodici della propria terra, come il tamburello, e aggiungendo cassa di batteria e pianoforte. Sono i vincitori del concorso Sila Music Fest. Segue alle ore 16.30 il gruppo “Ciccio Nucera e band”, musicista della tradizione popolare grecanica, virtuoso organettista e grande suonatore di tamburello. Collabora con tantissimi artisti e in particolare con la Calabria Orchestra. Nel 2014 ha avviato il progetto “La tarantella crea dipendenza” un tour fortunato e di grande impatto, che ha riscosso un’importante risposta del pubblico. Nucera ha girato in lungo e in largo il territorio calabrese con una serie di appuntamenti, partecipando anche a kermesse nazionali ed internazionali. Già Direttore artistico del Paleariza, ad oggi continua a riempire le piazze con il suo tour travolgente. Ciccio Nucera è accompagnato da una band di 7 elementi con musica totalmente dal vivo e frutto di ricerche e tradizione con i veri strumenti della cultura popolare e con una struttura tecnica di grande rilievo tecnico e scenico. Si prosegue poi con lo” Special guest Davis Muccari” di Palermiti, utilizza strumenti musicali della tradizione popolare, ha studiato pianoforte, solfeggio e canto, si è specializzato nell’organetto diatonico e strumenti a fiato. Insomma, un grande evento targato “Le Quattro Porte”, in grado di conciliare territorio, tradizioni, spettacolo per una pasquetta strepitosa, con la speranza che questa volta il tempo sarà più clemente.







