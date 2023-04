Volata Champions, sei squadre in 9 punti: il calendario del rush finale

Volata Champions, sei squadre in 9 punti: il calendario del rush finaleUn weekend in controtendenza: Inter e Milan tornano al successo, Lazio e Roma si fermano, l’Atalanta conquista tre punti che la rilanciano concretamente in corsa. L’unica a confermarsi, seppur in negativo, è la Juventus alla terza sconfitta di fila in Serie A » continua a […]