Genova, folla in corteo per il 25 aprile. Fischi in piazza a Bucci e Toti

Uno striscione ricorda lo scontro del primo cittadino con gli operai di Ansaldo: “Teppista chi non è antifascista”. In testa alla manifestazione, per la prima volta l’arcivescovo di Genova Marco Tasca » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT