Incendio in un palazzo a Milano, tutti evacuati tranne una: anziana dormiva, non si è accorta di nulla fino al giorno dopo

Le fiamme (sembra dolose) domenica pomeriggio in un palazzo Aler di via Aretusa. I vigili del fuoco hanno bussato di casa in casa e telefonato a chi mancava all’appello. L’80enne si è svegliata lunedì mattina tra odore di fumo e il portone lastrato ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT