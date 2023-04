Le Sirene della Poseidon Crotone dimostrano la loro forza e coesione anche dall’ostico “Pala Arcidiacono” nella sfida contro il Cus Catania che in questa stagione aveva fatto vittime illustri. La Pallaolo Crotone ha mostrato subito i muscoli e dopo una prima parte del primo set di studio, Cesario e compagne hanno cambiato marcia dominando le avversarie. Una partita equilibrata fino al punteggio di 17/16, quando grazie alla verve di Biscardi in attacco (21 punti totali MVP e Top Scorer dell’incontro) e l’ennesima grande prova di Kus a muro e attacco hanno trascinato alla vittoria de set per 25/17.

Al cambio campo le locali non ci stanno a fare da vittima sacrificale, migliorano la fase di ricezione ed iniziano ad aumentare il ritmo di gioco che mette in attenzione la squadra della Poseidon che comunque mantiene il vantaggio fino al 20 punto. Per cambiare anch’esso il ritmo gara, Mister Asteriti inserisce la carta Cosentino in attacco, si arriva cosi al punteggio di 23/23 quando un aziona mal giocata da parte della formazione ospita porta al Cus Catania il primo ed ultimo setball della partita. Ma Gernone prima pareggia e poi porta il punteggio sul 25/24 e sui palloni caldi come per tutta la stagione il Crotone non sbaglia e chiude 26/24.

Con il punteggio di 2/0 per la formazione crotonese, l’entusiasmo sale il nervosismo scompare, Misceo migliora il rendimento in attacco così come Cesario (ottima in ricezione 91%) e per il Cus Catania diventa notte fonda quando anche Maggiopinto non far cadere nessun pallone. Il Crotone cosi allunga fino al 17/8 e grazia al contributo di Greco completa l’opera incassando 3 punti fondamentali per mantenere la posizione in classifica.







Classifica che resta immutata per il trio di testa che vede ancora al 2° posto la Poseidon che insegue la capolista Zafferana a 3 punti e mantenere + 1 sul Traina Caltanissetta in attesa dello scontro diretto e decisivo per assegnare l’unico posto playoff per la promozione in serie B1 che si svolgerà Sabato 29.04.23 – h. 17:30 al Palakro.

Mister Asteriti: bella e convincente vittoria che ci assegna 3 punti e ci permette di giocare la prossima sfida con un piccolo vantaggio di 1 punto sulla diretta inseguitrice traina per la partita che vale una stagione.