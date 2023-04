Torino, che entusiasmo al “Fila”: in più di duemila per l’allenamento a porte aperte

ADVERTISEMENTTorino, che entusiasmo al “Fila”: in più di duemila per l’allenamento a porte apertePienone al Filadelfia dopo la vittoria dei granata contro la Lazio all’Olimpico: oltre alla tribuna aperte anche le gradinate. Grande affetto per Juric » continua a leggere su GAZZETTA.IT