Calvo: “Mercato? La Juve è solida. Ma giocare o no le coppe fa la differenza”

Calvo: “Mercato? La Juve è solida. Ma giocare o no le coppe fa la differenza”Il dirigente bianconero traccia un bilancio provvisorio: “Siamo tra le prime 4 in campionato, in corsa per due trofei, per ora siamo soddisfatti” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT