Personale della Squadra Mobile della Questura, congiuntamente a militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, a seguito di una operazione di soccorso effettuata il 19 aprile da mezzi navali della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia Frontex, hanno eseguito specifiche attività investigative finalizzate all’individuazione degli scafisti che avevano condotto un motoryacht con a bordo 161 migranti trasbordati, in alto mare, sulle predette unità navali e sbarcati nel porto di Crotone.

All’esito delle immediate attività d’indagine, sotto la direzione e lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, svolte senza soluzione di continuità sin dal momento dell’arrivo in porto dei migranti, sono stati individuati e sottoposti a fermo tre presunti trafficanti di persone di nazionalità egiziana che, a vario titolo, avevano reso possibile il trasporto dei migranti dalla Turchia fino al punto in cui l’unità si era fermata in vicinanza di una nave mercantile.







