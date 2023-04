Antonello: “I soldi in arrivo dalla Uefa per la semifinale aiuteranno l’Inter”

Antonello: “I soldi in arrivo dalla Uefa per la semifinale aiuteranno l’Inter”L’a.d. corporate di viale della Liberazione ha parlato a margine di un evento all’Università Bocconi: “Le due sfide contro il Milan saranno veramente esaltanti: mi aspetto una festa e tripudio per la città. Anche il quarto posto in campionato però è importante” » continua a […]