Cerca di far irruzione nella villa di Berlusconi ad Arcore gridando: “E’ mio papà”. Arrestato dai carabinieri

ADVERTISEMENT L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un militare. In passato era stato in cura per problemi psichiatrici » continua a leggere su REPUBBLICA.IT