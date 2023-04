Share on Twitter

Tanti i tiratori provenienti dalla Regione Calabria , al Campionato Regionale si e´data la possibilita´di partecipare i cacciatori /amatori ed i tiratori appartenenti alla consorella Fitav.

Il Campionato se lo aggiudica Francesco Pio Renda con un risultato di 46/50.

Il Presidente dell´ASD ringrazia tutti per essere stati presenti al campionato Regionale Calabria Fidasc 2023 complimentantosi con tutti i tiratori ma in particolare con Francesco Renda nonche figlio per essersi aggiudicato il primo assoluto della manifestazione con un 46/50 e primo di categoria Juniores,

Un ringraziamento va, Francesco Citriniti, Francesca Pellegrino, Nicodemo Giglio, Carmine Macri, Gaspare Guadagnuolo e Francesco Guadagnuolo Filomena Tesoriere, Rocco Funaro, Salvatore Blefari , Maria Abbruzzino Misericordia Di Cirò Marina ed un ringraziamento va anche al nostro Presidente Nazionale Felice A Buglione .

Il papa´ Enzo (allenatore) e la mamma Maria Rosaria (tecnico) del giovanissimo Francesco sono soddisfatti per il risultato ottenuto.







Grazie e complimenti a tutti

Risultati di ieri al campionato regionale fidasc english

Cat Fitav.

Crapisto Vincenzo 41, Adorisio nino 40, Lettieri Emanuele 40

Cat amatori/cacciatori

Bruno Francesco 38, Greco Giuseppe 35, Chiarella Giuseppe 31

Cat senior Fidasc

Marrazzo Gaetano 40, Alessandro Nistico´ 37, Cannistra Vitaliano 36

Juniores Fidasc

Renda Francesco 46, Corapi Giuseppe 38

Ladyes Fidasc

Pettinato Maria Rosaria 26, Di nardo giulia 17

Veterani Fidasc Commara Walter 30