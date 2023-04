Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

Il nuovo Commissario avrà il compito di gestire il partito in un momento molto importante per la destra Crotonese, un momento utile a rafforzare il partito per prepararsi alle prossime competizioni elettorali.

Serve lavorare in sinergia con il circolo di Crotone Nord e con il Coordinamento Provinciale, ed essere presenti con il partito, e con il suo simbolo, in città e nelle periferie e costruendo assieme alle forze di cdx un’alternativa alla Giunta Voce chiara e netta, ma soprattutto concreta e poco demagogica