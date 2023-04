Domenica 16 aprile un giovane cariatese, Antonio Fuoco, ventisette anni a maggio prossimo, alla guida di una Ferrari 499P, ha conquistato, nella categoria maggiore (le Hypercar) un ottimo secondo posto nella seconda prova del Campionato Mondiale di Endurance, la 6 Ore di Portimao (Portogallo).

Nella prima gara, la 6 Ore di Sebring, invece si era classificato terzo ed e, quindi, pienamente in corsa per la conquista del mondiale, sia come conduttore, che come scuderia, la Ferrari ufficiale. Le prossime gare saranno la 6 Ore di Spa, il 29 aprile, e la prestigiosa 24 ore di Le Mans, il 10 giugno.







