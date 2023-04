Un’assemblea molto partecipata, non solo da esponenti politici locali, ma anche da tanti cittadini, evidentemente incuriositi dalla novità della “politica” provinciale.

Presenti i consiglieri comunali e gli assessori della maggioranza del comune di Isola, consiglieri provinciali oltre che diversi amministratori di alcuni comuni della provincia.

L’apertura dei lavori al consigliere comunale e provinciale Raffaele Gareri, tra i firmatari e sottoscrittori insieme al sindaco M.G. Vittimberga del manifesto di IDEA COMUNE – TERRITORI AL CENTRO sin dalla presentazione del movimento lo scorso 20 gennaio.

Il consigliere Gareri ha inteso rimarcare ancora una volta, quanto sia stato fondamentale il rapporto instaurato tra gli enti Comune e Provincia e come questo rapporto sia stato consolidato con una serie di incontri (anche pubblici) che vanno avanti da mesi.

“Questo luogo sarà dedicato principalmente all’ascolto, alla condivisione di idee ed al lavoro serio e costante, un ulteriore segnale di radicamento sul territorio” a continuato Gareri.

Un progetto al quale si deve riconoscere una mission “ambiziosa”, tenere insieme il territorio, fare squadra, essere massa critica importante, realtà grandi e piccole, che cercano di legare e coniugare i loro destini ed i reciproci legittimi interessi.

Nel suo intervento il sindaco M.G. Vittimberga ha tenuto a sottolineare come “i frutti di un lavoro comune, iniziato da tempo, già si vedono, – interventi sulle arterie provinciali, Area Marina Protetta, Museo del Mare a Le Castella, Acquario a Capo Rizzuto – lavoriamo per instaurare la normalità virtuosa di una politica fatta di impegno, dedizione istituzionale, senso di responsabilità. Lo stesso senso di responsabilità, che ha fatto si che la consiliatura continuasse, nel superiore interesse della comunità isolitana.



In conclusione, il Presidente Sergio Ferrari, dopo essersi complimentato per l’organizzazione dell’evento, ha inteso rendere merito alla Sindaca ed al consigliere Gareri, oltre che a tutti gli amministratori presenti, per l’ottimo lavoro svolto nel corso di questi mesi. Isola di Capo Rizzuto è una realtà economicamente e socialmente rilevante, lo è per tradizione e per prospettiva. Scegliere Isola, per inaugurare il primo circolo di IDEA COMUNE, è il giusto riconoscimento ad un territorio che ha visto nascere l’idea di questo movimento e sposarne convintamente le sue peculiarità.

Ogni sforzo profuso in questi mesi e tutti quelli che seguiranno, sono stati dedicati a migliorare le condizioni di vita del territorio, abbiamo cercato di diminuire i gap ed i ritardi accumulati da anni di isolamento e di scarso peso politico. Noi non conosciamo altra strada, che non sia, quella del lavoro, della dedizione, della lealtà e dell’impegno. Siamo una realtà politica, coesa e determinata, esserlo fuori dai partiti politici classici, non significa essere contro, tutt’altro. I partiti servono alla vita sociale e democratica delle comunità. Essi non sono i nostri avversari, semmai li dove sono strutturati, sono i nostri migliori interlocutori.

In conclusione, molti dei presenti, si son dati appuntamento alle prossime iniziative, già programmate in altri comuni della Provincia. In ognuno di essi, su iniziativa di amministratori e cittadini, nascerà un circolo tematico di IDEA COMUNE.







