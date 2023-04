Reggina, arrivato il nuovo deferimento per mancato pagamento degli stipendi

ADVERTISEMENTReggina, arrivato il nuovo deferimento per mancato pagamento degli stipendi La società non avrebbe corrisposto le mensilità di gennaio e febbraio 2023, e di novembre e dicembre 2022. Intanto è partito il ricorso per i 3 punti di penalizzazione già inflitti » continua a leggere su GAZZETTA.IT