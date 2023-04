ADVERTISEMENT

La manifestazione, autofinanziata, si terrà come di consueto nel Museo e Giardini di Pitagora, in via G. Falcone. Giunta al suo decimo anniversario, “la Festa del Lavoro di Parco Pitagora”, è sempre di più punto di riferimento per attivisti e cittadinanza che sempre condividono la profonda convinzione che è possibile fare comunità, realizzando cambiamento per contrastare diseguaglianze e tutelare i diritti delle persone, che vivono in condizioni di vulnerabilità, sianoesse lavoratori, giovani, immigrati. Sarà Un Primo maggio di musica ma anche di riflessione. Alle 10,30 un incontro dal tema LAVORO INTEGRAZIONE FAMIGLIA TUTELA DEI DIRITTI, al quale parteciperanno: don Giacomo Panizza (Comunità progetto Sud), professor Antonio Samà (Università della Calabria), dott. Francesco Perri (dall’Associazione LeCentoCittà), don Tommaso Mazzei (Direttore Regionale Pastorale Familiare), prof. Antonino Campennì (Unical), dott. Santo Vazzano (Jobel) e Giovanni Calabrese (Assessore Regionale al Lavoro).