Trovato l’autore del video shock dell’uomo in fiamme sul Raccordo: “Non mi sono fermato, poteva fare qualcosa di strano”

L'uomo ha ammesso di aver girato la clip in un post su Facebook (poi cancellato) ed è indagato per omissione di soccorso. La giustificazione davanti agli investigatori: "Non era a terra, dietro di me c'erano i carabinieri"