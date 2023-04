Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

Spighe Verdi è un efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione. Affinché il programma raggiunga il massimo del risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà dell’Amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione.

Alcuni indicatori presi in considerazione sono stati: la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche; la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni. Questi sono solo alcuni degli indicatori che guidano il programma e che saranno suscettibili di variazioni, in un’ottica di miglioramento continuo e di massimo coinvolgimento dei Comuni.







I Comuni della provincia di Crotone potranno candidarsi direttamente sul sito dedicato www.spigheverdi.net: all’interno dell’area Registrazione troveranno gli allegati Questionario e Procedura Operativa relativi all’anno in corso. Le candidature possono essere presentate entro il 31 maggio 2023. La certificazione ambientale di Spighe verdi, gratuita per le Amministrazioni, nasce con l’intento di mettere in rete esperienze di distretti territoriali a livello nazionale e internazionale non solo per incentivare, ma anche guidare le Amministrazioni locali rurali nel percorso di una gestione sostenibile del territorio.

L’ufficio Provinciale di Crotone , in via Giovanni Paolo II n. 70 e quello di Cirò Marina , in via Palmiro Togliatti n. 51 , rimangono a disposizione per qualsiasi comunicazione in merito.