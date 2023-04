Bandiere, sfide tra vicoli e ospedali in allerta: tutto pronto a Napoli per la festa scudetto

Bandiere, sfide tra vicoli e ospedali in allerta: tutto pronto a Napoli per la festa scudettoMessa da parte la scaramanzia, i preparativi per il terzo tricolore accendono la città » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT