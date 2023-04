Share on Twitter

Tra gli eventi della Festa più cara ai crotonesi, la Festa in onore di Maria di Capo Colonna, torna, come avveniva nel passato, il concerto in piazza.

Sarà la piazza principale della città, Piazza Pitagora, il prossimo 19 maggio ad ospitare uno dei più grandi cantautori italiani: Ron.

L’autore di grandi successi, vincitore del festival della canzone italiana con un pezzo entrato tra i classici della musica italiana “Vorrei incontrarti tra cent’anni”, sarà ospite della città di Crotone nel pieno delle festività mariane, nell’ambito degli eventi previsti nel mese di maggio.







Una scelta quella dell’amministrazione Comunale per un momento di condivisione e partecipazione popolare anche per l’impegno sociale del cantante che ha promosso iniziative benefiche nel corso della sua carriera.

Un autore e cantante amato i cui brani, nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, hanno rappresentato la colonna sonora di intere generazioni.

Numerose le sue collaborazioni musicali tra cui l’amicizia storica con Lucio Dalla.

Appuntamento, dunque, il 19 maggio alle ore 21.30 in piazza Pitagora per il concerto gratuito di un artista che ha fatto la storia della musica leggera italiana.

La presenza di Ron non è l’unica sopresa riservata dall’amministazione durante le festività Mariane.

In accordo con la Curia Arcivescovile e con il supporto di Envì group (Crotone Calcio) e FenImprese, ci saranno i fuochi d’artificio ad accogliere il ritorno della Sacra Effige da Capo Colonna, anche questi in una versione innovativa rispetto al passato e, naturalmente, le tradizionali luminarie.