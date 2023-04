Genova, la Fondazione Cappellino “dona” Almo Nature, un pastore tedesco, all’unità cinofila della polizia

L’ente legato alla società leader di cibo per animali fornirà alimentazione e assistenza veterinaria alla “recluta” per tutta la durata del suo servizio. E’ la prima volta in Italia » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT