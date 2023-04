Il futuro di Allegri torna in discussione: zero titoli (per ora), tutti i dubbi della Juve

Era tornato come terzo tecnico più vincente della storia del club, da allora è rimasto a secco: riferimento importante in un'annata così difficile fuori dal campo, i risultati sul campo alimentano gli interrogativi sull'opportunità di voltare pagina anche in panchina. […]