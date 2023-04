Il ritorno di Bonafede. L’ex ministro eletto tra i membri laici dei Csm speciali grazie all’accordo centrodestra-M5S

Il via libera per l'ex Guardasigilli è arrivato alla Camera. I deputato del Partito democratico non hanno partecipato alla votazione in segno di protesta contro l'intesa tra i partiti » continua a leggere su CORRIERE.IT