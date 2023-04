Immigrazione, più posti negli hotspot e stop ai mega centri. Sul piano del governo i dubbi delle Regioni

“Abbiamo buoni motivi per ritenere che le 40 mila persone sbarcate in quattro mesi siano solo un antipasto”, esordisce il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al tavolo con i governatori. Prevede anche 300 mila arrivi entro fine anno » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT