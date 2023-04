Juric: “Gasp come Sacchi: per battere l’Atalanta servirà cattiveria agonistica”

Juric: "Gasp come Sacchi: per battere l'Atalanta servirà cattiveria agonistica"Domani il Torino sfida la Dea: "Dobbiamo dimostrare che siamo una squadra tosta e che stiamo migliorando". Torna Pellegri: "Il giro in Primavera gli ha fatto bene"