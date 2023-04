Oggi si è svolta la terza edizione del “Premio Generosità” al plesso Butera dell’Istituto Casopero di Cirò Marina

Un evento molto importante -afferma il Sindaco Sergio Ferrari- per la natura dei temi che affronta e che ricorda la compianta 𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗳𝗳𝗮, una figura importante per il mondo della scuola e della formazione. L’evento si è tenuto presso l’Istituto Butera ed è stato particolarmente emozionante per l’esibizione dei nostri bambini, che con il […]