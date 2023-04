Pioli: “Giroud pronto per giocare. Con la Roma un match che vale doppio”

Pioli: “Giroud pronto per giocare. Con la Roma un match che vale doppio”Vigilia del big match dell’Olimpico: “È un finale che ci deve vedere ancora protagonisti, anche perché abbiamo le qualità per esserlo”. Out Ibra, Pobega e il febbricitante Florenzi » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT