Roma come l’Inter: via DigitalBits dalle maglie. Lo sponsor non paga: ecco perché si è scoperto solo ora

Roma come l'Inter: via DigitalBits dalle maglie. Lo sponsor non paga: ecco perché si è scoperto solo ora Contro il Milan con la scritta SPQR. L'inadempienza del marchio di criptovalute era già emersa all'inizio della stagione in casa Inter. Ma il club giallorosso ha un contratto differente