Nesta e il derby del 2003: “Fu come togliersi un dente”

Nesta e il derby del 2003: “Fu come togliersi un dente”L’ex difensore rossonero su Sportweek: “C’era grande tensione alla vigilia, perciò a qualificazione acquisita restai mezz’ora a rilassarmi in spogliatoio. Come dopo un intervento dal dentista” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT