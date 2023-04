Ponte primo maggio, boom di prenotazioni in alberghi e b&b: 5 milioni di persone in viaggio

Le città d'arte ma non solo al centro della corsa per il fine settimana allungato dalla Festa dei lavoratori. Prenotati quasi 8 posti su 10. Lazio e Campania in testa alle regioni più gettonate. Nonostante il maltempo in arrivo » continua a leggere su REPUBBLICA.IT