Serie C: confermato il -2 per il Siena. Ecco come cambiano i playoff
Respinto il ricorso dei toscani, che ora dovranno affrontare il Pontedera in trasferta. Ma sul club pende anche un altro deferimento, con verdetto previsto l'8 maggio