GLI ANTIPODI – Ovvero gli abitanti del mondo a testa in giù di Raoul Elia

Parlando del continente fantasma di Antipedea, si è fatto riferimento a due temi che, nelle tradizioni classica e medievale e poi fin alle soglie dell’età moderna, si sono irrimediabilmente intrecciati: l’esistenza di terre australi e la natura mostruosa dei loro abitanti. Sugli Antipodi (intesi, qui, come abitanti delle terre agli antipodi) esiste una letteratura millenaria che copre, grosso modo, ab ovo fino al XVII secolo compreso. Spiegare le ragioni di un successo così grande per un simbolo all’apparenza tutt’altro che evidente è un’impresa non da poco. Proviamo in questa sede a dare un po’ d’ordine alla materia, sperando di fare un po’ di luce in un mondo, quello “a testa in giù”, denso di simbolismi e proiezioni, sia piscologiche che sociali.

Si può cominciare con il dire che, sebbene gli Antipodi siano sempre in campo, differenti sono sia la loro localizzazione che la loro natura, per non parlare, quindi, dell’interpretazione, o meglio delle interpretazioni che se ne possono dare (e se ne sono date) nel corso dei due millenni abbondanti a cui si faceva riferimento poc’anzi.

Proviamo, come si diceva più sopra, a fare un po’ di luce sui principali temi connessi agli Antipodi e alla loro realtà “invertita”.