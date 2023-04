Si è concluso il mese di sensibilizzazione nei confronti dei Disturbi dello Spettro Autistico, un insieme di disturbi dell’età evolutiva, caratterizzati da compromissione delle capacità comunicative e da difficoltà di interazione sociale, che ha visto la partecipazione all’iniziativa dei bambini e ragazzi del Centro Diurno “L’Abbraccio”, dell’Istituto Comprensivo Casopero e dell’Istituto L. Lilio Adorisio.







A promuovere l’iniziativa è l’associazione Il Girasole APS, da anni impegnata nel sociale, che ha voluto “accendere”, attraverso giornate di sensibilizzazione, una luce speciale per essere più vicini alle famiglie e attraverso un lavoro di consapevolezza e riflessione, accrescere nei bambini, ragazzi ed adulti, la conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale. L’esperienza dell’associazione in questo campo, ci ha aiutato a capire come il ruolo della scuola sia fondamentale nella vita dei bambini e ragazzi “speciali”, poiché essi trascorrono la maggior parte del loro tempo a scuola e in famiglia. Obiettivo del progetto e’ quello di abbattere il muro che separa le persone affette da autismo dalla società, promuovere l’inclusione sociale, sensibilizzare i minori nel rispetto a questa realtà ed aumentarne la consapevolezza, richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico e delle loro famiglie ed infine costituire una rete sociale attorno ad essi.