Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

La rappresentazione è stata resa possibile grazie al grande impegno dei bambini che hanno cercato a loro modo di capire il mistero della Passione di Cristo,è stato spiegato in maniera semplice ai bambini dice la Dirigente la sofferenza di un uomo buono che si è sacrificato per gli uomini. I bambini spiega la Dirigente comprendono molto di più di quanto noi pensiamo, e abbiamo risposto in maniera molto semplice alle domande dando sostegno a quella che è la fede. La rappresentazione si è svolta anche grazie all’impegno delle meravigliose maestre che hanno fatto un lavoro eccezionale, alle mamme che hanno dato la loro disponibilità e alla Dirigente che è sempre ricca di nuove iniziative.