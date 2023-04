Juventus Women, obiettivo minimo raggiunto: un altro anno in Champions

Prezioso 3-3 in trasferta col Milan: dopo 5 anni di dominio in Serie A femminile, la squadra di Montemurro chiude seconda dietro la Roma